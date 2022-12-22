Соответствующий ордер на арест был выдан 21 декабря. Федеральная прокуратура задержала гражданина Германии Карстена Л. Его арестовали в Берлине. В квартире и на работе подозреваемого провели обыски.

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Подозревают в государственной измене

Как отмечают в ведомстве, обвиняемый серьезно подозревается в государственной измене. В частности, ему инкриминируют работу на ФСБ России. По имеющимся данным, он в 2022 году передал российской спецслужбе информацию, полученную на работе.

Известно, что 22 декабря обвиняемый был доставлен в следственному судье Федерального суда. Он и открыл ордер на арест, а также принял решение о взятии под стражу подозреваемого.

Дело о шпионаже с претензией

Как отмечают журналисты Die Spiegel, "это может быть одно из самых больших дел о шпионаже в истории Федеральной разведывательной службы".

Руководитель Федеральной разведки Бруно Каль отметил, что в его ведомстве узнали о "возможном случае государственной измены в собственных рядах". Это стало известно во время проведения разведывательной работы. Вскоре подозрение подтвердили.

В случае с Россией мы имеем дело с актером на другой стороне, с беспринципностью и готовностью к насилию которого мы должны считаться,

– подчеркнул Каль.

Поэтому он отметил, что дополнительных подробностей соответствующего дела называть не может. По его словам, любая деталь может быть использована Россией "в намерениях нанести вред Германии".

Шпионов в Германии уже обнаруживали, но

Заметим, что в последние годы в Германии неоднократно обнаруживали русских шпионов. Но в этом случае есть одно существенное "но". Это произошло во время полномасштабного вторжения России на территорию Украины. И это существенно усугубляет серьезность ситуации.

Есть ведь вероятность, что правоохранители подтвердят, что в Федеральной разведке был двойной агент. Последний раз шпиона в ведомстве обнаруживали в июле 2014 года. Тогда арестовали сотрудника, отвечавшего за почту и регистрацию секретной информации в отделе "Направление деятельности / Внешние связи".

Тем временем в Украине продолжают выявлять предателей