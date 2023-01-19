За даними правоохоронців Швеції, завдяки одному з братів чоловіки отримали доступ до інформації, яка цікавила країну-терористку. За це суд обрав їм покарання.
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Що відомо про діяльність шпигунів
ЗМІ стало відомо, що брати скоювали злочини впродовж тривалого часу, а саме з березня 2011 року до вересня 2021. Отримувати доступ до інформації, яка цікавила Росію, вони змогли завдяки старшому братові. Все тому, що він працював у структурах безпеки та збройних силах Швеції.
У виданні зазначили, що за цей час чоловіки передали Росії понад 40 документів з важливою інформацією.
За свою діяльність вони отримали вироки
І хоч підсудні намагалися заперечувати звинувачення, окружний суд Стокгольма обрав їм покарання у вигляді тюремних термінів. Відомо, що:
- 42-річний чоловік отримав довічне ув’язнення,
- 35-річний брат — 9 років і 10 місяців позбавлення волі.
Шпигуни Росії: останні новини
- В СБУ повідомили, що від початку повномасштабного вторгнення в Україні викрили сотні шпигунів та російських агентів в різних куточках держави. Станом на 10 січня СБУ розслідувала понад 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.
- Цікаво, що наприкінці 2022 року в Україні вдалося ліквідувати начальника російських шпигунів, керівника розвідки Євгена Швалєва. Його загибель підтвердили і в Росії.
- Активізувалися шпигуни країни-агресорки також і у Німеччині. Про це, зокрема, повідомив глава Управління з охорони конституції Німеччини Томас Гальденванг.