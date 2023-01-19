По данным правоохранителей Швеции, благодаря одному из братьев мужчины получили доступ к интересующей страну-террористку информации. За это суд избрал им наказание.
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Что известно о деятельности шпионов
СМИ стало известно, что братья совершали преступления в течение длительного времени, а именно с марта 2011 года до сентября 2021 года. Получать доступ к интересующей Россию информации они смогли благодаря старшему брату. Все потому, что он работал в структурах безопасности и вооруженных силах Швеции.
В издании отметили, что за это время мужчины передали России более 40-ти документов с важной информацией.
За свою деятельность они получили приговоры
И хотя подсудимые пытались отрицать обвинения, окружной суд Стокгольма избрал им наказание в виде тюремных сроков. Известно, что:
- 42-летний мужчина получил пожизненное заключение,
- 35-летний брат – 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.
Шпионы России: последние новости
- В СБУ сообщили, что с начала полномасштабного вторжения в Украину разоблачили сотни шпионов и российских агентов в разных уголках государства. По состоянию на 10 января СБУ расследовала более 1,5 тысяч уголовных производств по фактам государственной измены и шпионажа.
- Интересно, что в конце 2022 года в Украине удалось ликвидировать начальника российских шпионов, руководителя разведки Евгения Швалева. Его гибель подтвердили и в России.
- Активизировались шпионы страны-агрессорки также и в Германии. Об этом сообщил глава Управления по охране конституции Германии Томас Гальденванг.