Сообщение посольство России в Швеции в твиттере опубликовало 17 января в 18:53. По состоянию на 23:40 сообщение еще не удалили.

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Дипломаты хотели показать карту с ценами на бензин в разных странах и доказать, что лучше жить в России и Беларуси. Однако забыли указания Кремля и покинули Крым в составе Украины. На это отреагировали пользователи в твиттере.

"Хорошо, а теперь забирайте своих долбанных солдат из украинского Крыма", – написал блоггер Сергей Стерненко.



Карта, опубликованная дипломатами / Скриншот 24 Канала

Новая публикация

Российское посольство в 23:14 попросило западные источники публиковать "правильную карту России". Дипломаты обнародовали карту, где в состав страны-оккупантки входят и Крым, и Запорожье, и Херсон.

В комментариях пользователи отрицали и отметили, что предыдущая публикация самого посольства является правильной картой.



Новая публикация / Скриншот 24 Канала



Ответ комментатора / Скриншот 24 Канала

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