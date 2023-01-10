Від початку повномасштабного вторгнення Служба безпеки України розслідує більше ніж 1,5 тисячі кримінальних проваджень за фактами державної зради та шпигунства.

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Скільки було викрито саме агентів та шпигунів

Від 24 лютого 2022 року СБУ більш ніж 600 російських агентів і шпигунів, які проводили розвідувально-підривну діяльність проти України. Понад 340 з них вже скеровано до суду.

Також у результаті багатоетапної спецоперації затримано Служба безпеки затримала диверсійно-розвідувальну групу російської воєнної розвідки. Ці ворожі агенти готували вбивство Міністра оборони України Олексія Резнікова, керівника ГУР Кирила Буданова, а також відомого українського активіста.

Найгучніші справи за цей рік

У Києві щурів виявили у Кабміні

У столиці СБУ нейтралізувала російську агентурну групу, до якої входили посадовці Кабміну і Торгово-промислової палати України. Чиновники передавали ворогу розвіддані про облаштування держкордону та персональні дані українських правоохоронців.

У Миколаєві агент працював у прокуратурі

У Миколаєві цьогоріч викрили колишнього керівника Миколаївської окружної прокуратури, який після 24 лютого минулого року добровільно запропонував ворогу свою допомогу у війні проти України. Перебуваючи на посаді, зловмисник передавав російським спецслужбам інформацію про результати ворожих обстрілів, паролі на блокпостах та відомості про військових полонених Росії.

У Хмельницькому росіянин створював агентурну мережу

У Хмельницькій області СБУ затримала російського шпигуна. Це громадянин Росії, який прибув в Україну ще у січні 2022 року для проведення розвідувально-підривної діяльності проти нашої держави.

Його "легендою" було нібито відвідування родичів. А насправді ж він зайнявся створенням розгалуженої агентурної мережі для збору розвідданих і проведення диверсій у західних регіонах нашої держави.

На Волині схопили білоруського шпигуна

У Волинській області нейтралізували ще одного шпигуна. Ним виявився громадянин Білорусі, який збирав відомості про дислокацію та переміщення підрозділів ЗСУ на території регіону.