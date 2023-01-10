Співробітники ЗСУ провели обшуки за місцем проживання затриманого. Там виявили мобільні телефони із доказами листування з представником російської спецслужби.

Читайте також На Буковині судитимуть адвоката, який виправдовував росіян та називав українців "нацистами"

Що відомо про викриття зрадника

Зрадником виявився агент головного управління генерального штабу зс Росії (більше відомого як ГРУ),

– розповіли в СБУ.

Затримати чоловіка вдалось на спробі збору розвідувальної інформації про українські об'єкти.

Зокрема, СБУ встановила, що російський агент займався тим, що:

намагався виявити бойові позиції сил протиповітряної оборони та розташування штабів оперативного командування українських військ;

передавав агресору локації місцевих об'єктів тепло- та енергозабезпечення;

"звітував" співробітникам російського ГРУ про наслідки повітряних атак по цих об'єктах, зокрема по Придніпровській ТЕС.

Знайшовши інформацію, передавав її росіянам через закриті канали зв'язку. Відомо, що ворог надсилав фотографії з прив'язкою до місцевості та детальним описом.



У Дніпрі затримали зрадника, який передавав дані в Росію

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за статтею про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Якщо провину поплічника окупантів доведуть, то йому загрожує щонайменше 15 років тюрми або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Суд вже обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Останні подібні викриття: коротко