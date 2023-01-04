Однак такі дії суворо караються законодавством України. Тож адвокат, якого судитимуть за статтею 436-2 Кримінального Кодексу України, повинен був знати про це.
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Що встановило слідство
Як повідомили у Чернівецькій облпрокуратурі, слідчим управління СБУ вдалося встановити активну проросійську позицію громадянина України завдяки соціальним мережам. Там він також не забував й звинувачувати українську владу в розв’язуванні та ескалації війни.
Так, юрист у забороненій соціальній мережі "ВКонтакте" активно коментував дописи росіян на сторінці спільноти та:
- звинувачував українську владу у нацизмі та розправі над російськомовним населенням,
- засуджував Революцію гідності,
- оприлюднював відеозаписи з українцями, які займають активну проукраїнську позицію,
- залишав під цими відео негативні коментарі, називаючи громадян "Укро-зомбаками".
Відповідно до висновку судово-лінгвістичної експертизи, у висловлюваннях адвоката наявні ознаки виправдовування та визнання правомірною збройну агресію Росії проти України та не визнання територіальної цілісності України,
– зазначили у Чернівецькій облпрокуратурі.
Що загрожує юристові
Після встановлення усіх цих даних Чернівецька облпрокуратура передала до суду обвинувальний акт стосовно адвоката за фактом:
- виправдовування,
- визнання правомірною збройної агресії Російської Федерації проти України,
- глорифікації російських військових.
Тож згідно з частиною 2 статті 436-2 КК України "світить" тепер порушникові законодавства обмеження волі на строк до п’яти років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої. А за частино 3 цієї ж статті – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої.
Зрадники України: останні новини
- Виявити нових зрадників правоохоронцям вдалося вже за перші дні 2023 року. Зокрема 3 січня стало відомо, що професор кафедри Херсонської державної морської академії під час окупації міста погодився стали колаборантом та "очолив" академію.
- Російського агента також уже встигли затримати на Львівщині. Він до переїзду на Захід України збирав розвіддані для окупантів про місця розташування та переміщення підрозділів Сил оборони України на Лиманському напрямку.
- Наприкінці 2022 року правоохоронці на Харківщині затримали двох колишніх працівників Укрзалізниці, які допомагали перекидати російські воєнні ешелони в Україну. В СБУ зазначили, що вони на початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік російських загарбників.