В СБУ зазначили, що двоє експрацівників регіональної філії Укрзалізниці на Харківщині на початку повномасштабного вторгнення добровільно перейшли на бік російських загарбників.

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Як діяли колаборанти

Після захоплення частини Харківської області вони приєдналися до лав окупаційної адміністрації. Там один з них "дослужився" до посади керівника незаконно створеної окупантами "Куп'янської колійної машинної станції", а другий став заступником виробничого підрозділу цієї "станції".

Тож, колаборанти далі допомагали російській армії у відновленні залізничного сполучення з Харківщиною. Це було необхідно для забезпечення потреб окупаційних угруповань на східному фронті.

Зокрема зловмисники сприяли переправленню військової техніки, озброєння та боєприпасів з території Росії в України за допомогою залізниці.



Один із затриманих колаборантів / Фото СБУ

Після звільнення регіону колаборанти намагалися "залягти на дно" та працівники СБУ встановили їхнє місцеперебування та затримали. Наразі обом повідомили про підозру у колабораційній діяльності.

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