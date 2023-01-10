Сотрудники ВСУ провели обыски по месту жительства задержанного. Там обнаружили мобильные телефоны с доказательствами переписки с представителем российской спецслужбы.

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Что известно о разоблачении предателя

Предателем оказался агент главного управления генерального штаба из России (больше известного как ГРУ),

– рассказали в СБУ.

Задержать мужчину удалось на попытке сбора разведывательной информации об украинских объектах.

В частности, СБУ установила, что российский агент занимался тем, что:

пытался выявить боевые позиции сил противовоздушной обороны и расположение штабов оперативного командования украинских войск;

передавал агрессору локации местных объектов тепло- и энергообеспечения;

"отчитывался" сотрудникам российского ГРУ о последствиях воздушных атак по этим объектам, в том числе по Приднепровской ТЭС.

Обнаружив информацию, передавал ее россиянам через закрытые каналы связи. Известно, что враг посылал фотографии с привязкой к местности и подробным описанием.



В Днепре задержан предатель, который передавал данные в Россию

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по статье о государственной измене, совершенном в условиях военного положения. Если вину приспешника оккупантов докажут, то ему грозит по меньшей мере 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Суд уже избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражей.

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