Пророссийское влияние, например, в Германии, Франции или Венгрии сейчас очень ощутимо для Украины. В то время как некоторые страны могли забыть истинное значение "политики".

Об этом 24 каналу сказал политолог Николай Давыдюк. Он считает, что в Берлине забыли, что политика – это служение.

К слову Дожали: Герхард Шредер покинул "Роснефть"

По его словам, в то время как там считают, что это "обслуживание интересов Путина" или "Северного потока". Однако им следует понять, как считает политолог, что это проигрышная игра.

"Российский корабль – и политический, и военный, – утонул. Потому что все ставки России – неудачные, преступные и людоненавистнические", – убежден Давыдюк.

Да, Шредер стал супермиллиардером, но от этого начали гибнуть мирные люди, которых пришли изнасиловать русские солдаты. Это будет на его крови. Именно это будут упоминать о его каденции правления. Проблема Шредера и Шольца, кстати, тоже в том, что будут упоминать их "обслуживание" Путина. Они стали "официантами" Путина,

– добавил он.

Это именно то, с чем они войдут в историю, уверен политолог. Зато они могли запомниться канцлерами великой и сильной Германии, какой она могла быть.

Что известно о Шредере

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер являлся членом совета директоров российской государственной нефтяной компании "Роснефть".

В феврале 2022 года его выдвинули в совет директоров российской энергетической компании "Газпром".

После вторжения России в Украину сотрудники офиса Шредера в Берлине уволились в знак протеста против его отказа покинуть эти должности.

Также министр финансов Германии Кристиан Линднер высказался за прекращение государственной поддержки Шредера из-за его деловых связей с Россией.

Недавно он заявил об отказе возглавлять наблюдательный совет российской компании "Роснефть" после того, как немецкий парламент лишил его значительную часть канцлерских привилегий.

Обратите внимание – эксканцлер Германии Шредер не сожалеет о сближении с Россией: смотрите видео