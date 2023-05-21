Генеральный секретарь СДПГ Кевин Кюнерт заявил, что у партии нет ничего общего с человеком, который близок к тому, кто разжег войну. В то же время, Герхард Шредер, как отметил генсек партии, остается частью истории политической силы.

Обратите внимание Жену Шредера уволили после празднования 9 мая в посольстве России в Берлине

Вторая Путина на праздновании не будет, но он будет в видеоролике

Кевин Кюнерт заявил, что разрыв партии с Герхардом Шредером не историческим, а нынешним, из-за его позиции относительно войны России против Украины. Поэтому экс-канцлера хоть и не пригласили на празднование, но из видеоролика об истории партии его не будут вырезать.

В конце концов, разрыв с Герхардом Шредером – это не исторический разрыв, а нынешний разрыв, совершенно очевидно связанный с его позицией в контексте войны Путина против Украины,

– заявил Кюнерт.

Что известно о Шредере и его позиции в войне

Герхард Шредер – предшественник Ангелы Меркель, занимавший должность канцлера Германии с 1998 по 2005 годы. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток", был избран председателем наблюдательного совета "Роснефти". Весной прошлого года Шредер по своей инициативе покинул этот пост.

Шредера считают другом кремлевского диктатора Путина. В частности, пока весь мир осуждал полномасштабное вторжение и консолидировался в поддержку Украины, Шредер через несколько недель после начала полномасштабной войны встречался с Путиным. Еще раз они встречались в июле прошлого года.

9 мая этого года Шредер вместе с супругой Со Йон Ким-Шредер посетил торжественный прием в российском посольстве в Германии. После этого женщина потеряла работу в компании NRW.Global Business, поскольку заявили об остановке сотрудничества с ней.

Шредер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала, что ее представители "не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, относительно захватнической войны России против Украины".