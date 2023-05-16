16 мая компания NRW.Global Business, где работала Шредер-Ким, заявила, что прекращает с ней трудовые отношения.
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Шредер-Ким немедленно уволен с должности, ее трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления,
– отметила пресс-секретарь земельного министра экономики Северного Рейна – Вестфалии Мона Нойбаур.
Шредер-Ким занимала в NRW.Global Business должность представителя в Южной Корее. Ранее компания неоднократно указывала, что ее представители "не должны высказываться по политически чувствительным темам, в частности, относительно захватнической войны России против Украины".
Что известно о позиции бывшего канцлера Германии
- Герхард Шрёдер был канцлером Германии с 1998 по 2005 год.
- Его считают одним из приближенных к президенту России Владимиру Путину. После отставки он участвовал в проектах, связанных с Россией, включая газопровод "Северный поток", был избран председателем наблюдательного совета "Роснефти". Весной прошлого года Шредер по своей инициативе покинул этот пост.
- Правда, к такому решению мог подтолкнуть страх – незадолго до этого Европарламент обсуждал возможность внести его в санкционный список.