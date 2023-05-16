16 травня компанія NRW.Global Business, де працювала Шредер-Кім, заявила, що припиняє з нею трудові відносини.

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Шредера-Кім негайно звільнено з посади, її трудові відносини з NRW.Global Business будуть припинені без попереднього повідомлення,

– зазначила речниця земельного міністра економіки Північного Рейну – Вестфалії Мона Нойбаур.

Шредер-Кім обіймала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Раніше компанія неодноразово вказувала, що її представники "не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України".

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