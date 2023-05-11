В українській розвідці пов'язують візит іноземних лідерів на парад у Москву з наміром Кремля забезпечити безпеку Путіну. Зокрема, представник ГУР МО Андрій Юсов в ефірі телемарафону сказав, що іноземні лідери в Москві були живим щитом для Путіна, пише 24 Канал.

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Загрозу для росіян становить режим Путіна, а не Україна

У Кремлі побоювалися щодо безпеки параду на тлі атак невідомих безпілотників. Юсов же сказав, що якби Україна щось хотіла зробити в Москві 9 травня, ефект був би помітним.

Та він вкотре наголосив, що цілями України є військові об'єкти, а не пропагандистські заходи.

Живим щитом вони забезпечили Червону площу та російський істеблішмент у вигляді кількох залежних президентів, які не змогли відмовити. Тому сценарій обрали інший,

– сказав Юсов.

На його думку, світ побачив так званий "парад перемоги" без перемоги, оскільки жодних цілей з тих, які озвучувало російське керівництво, виконано не було. На цьому наголошував і президент Володимир Зеленський, який сказав, що Росія так і не змогла захопити Бахмут до 9 травня.

На цьому фоні російська влада була змушена звинувачувати не режим диктатора Володимира Путіна, а "зловісну Україну".

Взагалі, головна небезпека 9 травня для жителів Росії виходила власне від їхнього ж режиму... Ворог завжди готує кілька сценаріїв для реалізації і один сценарій був, у тому числі, провокації проти власного населення,

– розповів Юсов.

Зверніть увагу. 9 травня на Червоній площі були присутні іноземні лідери 7 країн. Окрім білоруського диктатора Олександра Лукашенка, були також прем'єр Вірменії Нікол Пашинян, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Киргизстану Садир Жапаров, лідер Таджикистану Емомалі Рахмон, президенти Туркменістану Сердар Бердимухамедов та Узбекистану Шавкат Мірзійоєв. МЗС України засудило візит іноземних лідерів у Москву.

На параді було броньоване скло

Секретар РНБО в ефірі телемарафону заявив, що на параді до 9 травня для захисту керівництва Росії було використано броньоване скло.

Це страх! Страх перед відповідальністю за ті злочини, які вони скоїли проти людяності та нашої країни,

– сказав він.

Також Данілов прокоментував атаку невідомо дрона на Кремль, яка сталася 3 травня. Він іронічно нагадав про те, що росіяни казали, що в них нібито найпотужніша ППО.

"Не знаю, хто з них знущався, але дехто показав їм, що вони абсолютно не захищені у будь-якій точці, в тому числі Москві, яка вважалася недосяжною ні для кого", – заявив секретар РНБО.

Данілов додав, що "російські аматори постаралися, щоб показати Путіну, що не все так просто в цьому житті".