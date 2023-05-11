В украинской разведке связывают визит иностранных лидеров на парад в Москву с намерением Кремля обеспечить безопасность Путину. В частности, представитель ГУР МО Андрей Юсов в эфире телемарафона сказал, что иностранные лидеры в Москве были живым щитом для Путина, пишет 24 Канал.

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Угрозу россиянам представляет режим Путина, а не Украина

В Кремле опасались безопасности парада на фоне атак неизвестных беспилотников. Юсов же сказал, что если бы Украина что-то хотела сделать в Москве 9 мая, эффект был бы заметен.

Но он в очередной раз подчеркнул, что целью Украины являются военные объекты, а не пропагандистские мероприятия.

Живым щитом они обеспечили Красную площадь и российский истеблишмент в виде нескольких зависимых президентов, которые не смогли отказать. Поэтому сценарий выбрали другой,

– сказал Юсов.

По его мнению, мир увидел так называемый "парад победы" без победы, поскольку никаких целей из озвученных российским руководством выполнено не было. Это подчеркивал и президент Владимир Зеленский, который сказал, что Россия так и не смогла захватить Бахмут до 9 мая.

На этом фоне российские власти были вынуждены обвинять не режим диктатора Владимира Путина, а "злословную Украину".

Вообще главная опасность 9 мая для жителей России исходила собственно от их же режима... Враг всегда готовит несколько сценариев для реализации и один сценарий был, в том числе, провокации против собственного населения,

– рассказал Юсов.

Обратите внимание. 9 мая на Красной площади присутствовали иностранные лидеры 7 стран. Кроме белорусского диктатора Александра Лукашенко, были также премьер Армении Никол Пашинян, президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, лидер Таджикистана Эмомали Рахмон, президенты Туркменистана Сердар Бердымухамедов и Узбекистана Шавкат. МИД Украины осудило визит иностранных лидеров в Москву.

На параде было бронированное стекло

Секретарь СНБО в эфире телемарафона заявил, что на параде до 9 мая для защиты руководства России было использовано бронированное стекло.

Это страх! Страх перед ответственностью за те преступления, которые они совершили против человечности и нашей страны,

– сказал он.

Также Данилов прокомментировал атаку неизвестно дрона на Кремль, произошедшую 3 мая. Он иронически напомнил о том, что россияне говорили, что у них якобы самое мощное ПВО.

"Не знаю, кто из них издевался, но некоторые показали им, что они совершенно не защищены в любой точке, в том числе Москве, которая считалась недостижимой ни для кого", – заявил секретарь СНБО.

Данилов добавил, что "российские любители постарались показать Путину, что не все так просто в этой жизни".