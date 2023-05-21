Генеральний секретар СДПН Кевін Кюнерт заявив, що у партії немає нічого спільного з людиною, яка є близькою до того, хто розпалив війну. Водночас Герхард Шредер, як зазначив генсек партії, залишається частиною історії політичної сили.

Зверніть увагу Дружину Шредера звільнили після святкування 9 травня у посольстві Росії в Берліні

Друга Путіна на святкуванні не буде, але він буде у відеоролику

Кевін Кюнерт заявив, що розрив партії з Герхардом Шредером є не історичним, а теперішнім, через його позицію щодо війни Росії проти України. Тому ексканцлера хоч і не запросили на святкування, але з відеоролика про історію партії його не вирізатимуть.

Зрештою, розрив з Герхардом Шредером – це не історичний розрив, а теперішній розрив, який цілком очевидно пов'язаний із його позицією в контексті війни Путіна проти України,

– заявив Кюнерт.

Що відомо про Шредера та його позицію у війні

Герхард Шредер – попередник Ангели Меркель, який обіймав посаду канцлера Німеччини з 1998 по 2005 роки. Після відставки він брав участь у проєктах, пов'язаних з Росією, включаючи газопровід "Північний потік", був обраний головою наглядової ради "Роснефти". Навесні минулого року Шредер за своєю ініціативою залишив цю посаду.

Шредера вважають другом кремлівського диктатора Путіна. Зокрема, поки весь світ засуджував повномасштабне вторгнення та консолідувався на підтримку України, Шредер через кілька тижнів після початку повномасштабної війни мав зустріч з Путіним. Ще раз вони зустрічалися у липні минулого року.

9 травня цього року Шредер разом з дружиною Со Йон Кім-Шредер відвідав урочистий прийом у російському посольстві в Німеччині. Після цього жінка втратила роботу у компанії NRW.Global Business, оскільки там заявили про зупинку співпраці з нею.

Шредер-Кім обіймала в NRW.Global Business посаду представника у Південній Кореї. Раніше компанія неодноразово вказувала, що її представники "не повинні висловлюватися з політично чутливих тем, зокрема щодо загарбницької війни Росії проти України".