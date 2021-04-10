В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открыли выставку, посвященную 35-летию Чернобыльской трагедии. На фотовыставке "Чернобыль 35: современная история исторической катастрофы" есть документы с первого дня и разрушения реактора и до сегодня.

Фотовыставку "Чернобыль-35: Современная история исторической трагедии" открыли 9 апреля.

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Что известно о выставке

Фотографии будут размещены в штаб-квартире ООН в течение недели. Дипломаты иностранных Миссий и сотрудники Секретариата ООН смогут увидеть документальные свидетельства о Чернобыльской катастрофе с первого дня и разрушения реактора до сегодняшнего времени и обновление природы.

Выставка разделена на три блока:

первый рассказывает о масштабах катастрофы, о международном сотрудничестве в преодолении последствий трагедии, поскольку Чернобыль стал не только проблемой Украины, но и вызовом для всего мира;

второй разоблачает информационную пропаганду и попытки советской власти замолчать трагедию;

третья часть – о настоящем.

Фотографии и документы рассказывают о грубых ошибках советского руководства, разоблачают информационную пропаганду, описывают трагические судьбы людей, которые пытались остановить трагедию,

– говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН.

По словам Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, свои фотографии для выставки предоставили президент Латвии Эгилс Левитс, биография которого связана с ликвидацией аварии на ЧАЭС, а также Эстония и Швеция. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.

Выставка расположена буквально на входе в ту часть штаб-квартиры ООН, куда заходят делегаты, когда направляются на заседание Генеральной Ассамблеи,

– отметил Сергей Кислица.

Обратите внимание! 26 апреля 2021 года проходит 35 лет со времени Чернобыльской трагедии. Именно 26 апреля 1986 года на Чернобыльской АЭС взорвался четвертый энергоблок. Мир 2 дней не знал о трагедии. Со временем жители Припяти, Чернобыля и люди 30-километровой зоны были эвакуированы. Подробнее о Чернобыльской трагедии читайте здесь.



Чернобыльская катастрофа в цифрах / Инфографика 24 канала