К 35-летию Чернобыльской трагедии: в штаб-квартире ООН открылась выставка
В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке открыли выставку, посвященную 35-летию Чернобыльской трагедии. На фотовыставке "Чернобыль 35: современная история исторической катастрофы" есть документы с первого дня и разрушения реактора и до сегодня.
Фотовыставку "Чернобыль-35: Современная история исторической трагедии" открыли 9 апреля.
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Что известно о выставке
Фотографии будут размещены в штаб-квартире ООН в течение недели. Дипломаты иностранных Миссий и сотрудники Секретариата ООН смогут увидеть документальные свидетельства о Чернобыльской катастрофе с первого дня и разрушения реактора до сегодняшнего времени и обновление природы.
Выставка разделена на три блока:
- первый рассказывает о масштабах катастрофы, о международном сотрудничестве в преодолении последствий трагедии, поскольку Чернобыль стал не только проблемой Украины, но и вызовом для всего мира;
- второй разоблачает информационную пропаганду и попытки советской власти замолчать трагедию;
- третья часть – о настоящем.
Фотографии и документы рассказывают о грубых ошибках советского руководства, разоблачают информационную пропаганду, описывают трагические судьбы людей, которые пытались остановить трагедию,
– говорится в сообщении Постоянного представительства Украины при ООН.
По словам Постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, свои фотографии для выставки предоставили президент Латвии Эгилс Левитс, биография которого связана с ликвидацией аварии на ЧАЭС, а также Эстония и Швеция. Об этом он рассказал в комментарии Укринформу.
Выставка расположена буквально на входе в ту часть штаб-квартиры ООН, куда заходят делегаты, когда направляются на заседание Генеральной Ассамблеи,
– отметил Сергей Кислица.
Чернобыльская катастрофа в цифрах / Инфографика 24 канала
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