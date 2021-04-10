У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку відкрили виставку, присвячену 35-річчю Чорнобильської трагедії. На фотовиставці "Чорнобиль 35: сучасна історія історичної катастрофи" є документи з першого дня та руйнування реактора й до сьогодні.

Фотовиставку "Чорнобиль-35: Сучасна історія історичної трагедії" відкрили 9 квітня.

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Що відомо про виставку

Фотографії будуть розміщені в штаб-квартирі ООН протягом тижня. Дипломати іноземних Місій та співробітники Секретаріату ООН зможуть побачити документальні свідчення про Чорнобильську катастрофу від дня та руйнування реактора до сьогоднішнього часу та оновлення природи.

Виставка розділена на три блоки:

перший розповідає про масштаби катастрофи, про міжнародну співпрацю у подоланні наслідків трагедії, оскільки Чорнобиль став не тільки проблемою України, а й викликом для всього світу;

другий викриває інформаційну пропаганду та спроби радянської влади замовчати трагедію;

третя частина – про сьогодення.

Фотографії та документи розповідають про грубі помилки радянського керівництва, викривають інформаційну пропаганду, описують трагічні долі людей, які намагалися зупинити трагедію,

– йдеться у повідомленні Постійного представництва України при ООН.

За словами Постійного представника України при ООН Сергія Кислиці, свої фотографії для виставки надали президент Латвії Егілс Левітс, біографія якого пов'язана з ліквідацією аварії на ЧАЕС, а також Естонія та Швеція. Про це він розповів у коментарі Укрінформу.

Виставка розташована буквально на вході в ту частину штаб-квартири ООН, куди заходять делегати коли прямують на засідання Генеральної Асамблеї,

– зауважив Сергій Кислиця.

Зверніть увагу! 26 квітня 2021 року минає 35 років з часу Чорнобильської трагедії. Саме 26 квітня 1986 року на Чорнобильській АЕС вибухнув четвертий енергоблок. Світ 2 днів не знав про трагедію. Тільки згодом мешканців Прип'яті, Чорнобиля та людей 30-кілометрової зони евакуювали. Детальніше про Чорнобильську трагедію читайте тут.



Чорнобильська катастрофа у цифрах / Інфографіка 24 каналу