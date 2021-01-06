Во время протестов под зданием Конгресса США в штаб-квартире Республиканской партии нашли бомбу. Отметим, штаб республиканцев расположен в нескольких кварталах от Капитолия.

Взрывное устройство уже ликвидировали. Об этом сообщает The New York Times.

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Устройство, которое нашли в штаб-квартире республиканцев – это трубная бомба, которую успешно уничтожил отряд бомб,

– говорится в сообщении.

Взрывчатку также обнаружили в одном из зданий Капитолия.

Отметим, перед этим подозрительный пакет нашли в штаб-квартире демократов. Из-за этого людей из здания эвакуировали. Однако, правоохранители не обнаружили в нем взрывчатки.

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