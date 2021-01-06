В штаб-квартире республиканцев США обнаружили бомбу – СМИ
Во время протестов под зданием Конгресса США в штаб-квартире Республиканской партии нашли бомбу. Отметим, штаб республиканцев расположен в нескольких кварталах от Капитолия.
Взрывное устройство уже ликвидировали. Об этом сообщает The New York Times.
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Устройство, которое нашли в штаб-квартире республиканцев – это трубная бомба, которую успешно уничтожил отряд бомб,
– говорится в сообщении.
Взрывчатку также обнаружили в одном из зданий Капитолия.
Отметим, перед этим подозрительный пакет нашли в штаб-квартире демократов. Из-за этого людей из здания эвакуировали. Однако, правоохранители не обнаружили в нем взрывчатки.
Беспорядки в США: что известно
- 6 января 2021 года в США должны были объявить результаты президентских выборов.
- Трамп, который никак не может смириться с собственной неудачей, призвал своих сторонников выйти на протест.
- Люди начали штурмовать Капитолий. Возникли столкновения между протестующими и правоохранителями.
- Результаты выборов так и не объявили.
- Известно, что в результате протестов одна женщина получила огнестрельное ранение. Некоторые СМИ сообщают, что она не выжила.
- Кроме того, пострадали несколько полицейских, одного из них госпитализировали.
- Трамп призвал к миру людей, находящихся в здании Конгресса.
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