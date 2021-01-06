У штаб-квартирі республіканців США виявили бомбу – ЗМІ
Під час протестів під будівлею Конгресу США у штаб-квартирі Республіканської парії знайшли бомбу. Зауважимо, штаб республіканців розташований за кілька кварталів від Капітолію.
Вибуховий пристрій вже ліквідували. Про це повідомляє The New York Times.
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Пристрій, який знайшли у штаб-квартирі республіканців – це трубна бомба, яку успішно знищив загін бомб,
– мовиться у повідомленні.
Зауважимо, перед тим підозрілий пакет знайшли у штаб-квартирі демократів. Через це людей з будівлі евакуювали. Однак, правоохоронці не виявили у ньому вибухівки.
Заворушення у США: що відомо
- 6 січня 2021 року у США мали оголосити результати президентських виборів.
- Трамп, який ніяк не може змиритися з власної поразкою, закликав своїх прихильників вийти на протест.
- Люди почали штурмувати Капітолій. Виникли сутички між протестувальниками та правоохоронцями.
- Результати виборів так і не оголосили.
- Відомо, що внаслідок протестів одна жінка отримала вогнепальне поранення. Деякі ЗМІ повідомляють, що вона не вижила.
- Крім того, постраждали декілька поліцейських, одного з них госпіталізували.
- Трамп закликав до миру людей, які перебувають у будівлі Конгресу.
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