Під час протестів під будівлею Конгресу США у штаб-квартирі Республіканської парії знайшли бомбу. Зауважимо, штаб республіканців розташований за кілька кварталів від Капітолію.

Вибуховий пристрій вже ліквідували. Про це повідомляє The New York Times.

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Пристрій, який знайшли у штаб-квартирі республіканців – це трубна бомба, яку успішно знищив загін бомб,

– мовиться у повідомленні.

Зауважимо, перед тим підозрілий пакет знайшли у штаб-квартирі демократів. Через це людей з будівлі евакуювали. Однак, правоохоронці не виявили у ньому вибухівки.

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