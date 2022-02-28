Кадры с украинскими воинами показали в Фейсбуке на странице штаба Операции объединенных сил. Там отметили, что эти бойцы остановили неистовые атаки оккупантов.

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Бесстрашные воины дают отпор врагу

Их, подчеркнули в ООС, не пугает шквальный огонь градов и тяжелой артиллерии. Для полноценного отпора российскому захватчику военные эффективно используют как помощь украинских партнеров, так и штатное вооружение подразделений.

Однако не только единственным участком своего фронта живут наши солдаты. Каждую свободную минуту они ищут новости из общенационального отпора врагу,

– говорится в сообщении.

"Успехи сопротивления украинцев просто поражают и вдохновляют. Это яркий показатель того, что Вооруженные силы и народ едины в достижении цели – единой, соборной, свободной Украины", – подытожили там.

Украинские защитники на Луганщине / Фото штаба ООС

Утром 28 февраля украинские бойцы на Луганщине выровняли линию фронта и продолжают держать оборону. Российским захватчикам не удается взять крупные города области.

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