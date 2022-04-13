Штайнмайер оказался в слабой позиции – политолог об отклонении визита политика в Украину

Украина отклонила визит президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера в Киев, который имел тесные связи с Россией. Однако трудно сказать, правильным ли был такой шаг для нашего государства.

Об этом заявил политолог Олег Саакян в эфире 24 канала.

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Как он отметил, внутриполитически отказ в визите был выгодным и правильным для Украины. Это было проявлением нашего достоинства, решительности и самоуважения.

Однако с другой стороны, со Штайнмайером можно было встретиться с учетом международных отношений и холодного разума. Все-таки он оказывает влияние во внутренней политике Германии и является опытным политиком.

Штайнмайер сейчас в слабой позиции оказался. Он уже извинялся,

– рассказал политолог.

Саакян отметил, что оценить то, какой шаг в этой ситуации для Украины был бы выигрышнее, можно будет только после второго и третьего шага.

Второй уже состоялся – это приглашение канцлера (Олафа Шольца – 24 канал). А вот третьим станут либо переговоры, либо встреча, либо определенные договоренности по поставке оружия, которые могут состояться в ближайшее время. Олег Саакян Политолог

Как добавил политолог, если этот третий шаг все-таки произойдет, то эту ситуацию можно будет считать элементом стратегии со стороны Украины. Если нет, то, скорее всего, он не будет иметь для нашего государства ни положительный, ни отрицательный эффект.

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