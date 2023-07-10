Всем ясно, кто преступник, а кто жертва, – Штайнмайер
Политик призвал германское правительство не мешать союзникам. Об этом он сказал в интервью.
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Немецкая позиция относительно запрета кассетных боеприпасов остается правильной, но в нынешней ситуации она не должна воспрепятствовать Соединенным Штатам,
– сказал Штайнмайер.
Он отметил, что в немецком обществе не может быть разногласий о том, кого поддерживать в войне, ведь "редко бывает так четко, как сейчас, понятно: кто является преступником и кто жертвой".
Штайнмайер добавил, что война может завершиться хотя бы завтра, если Россия заберет свою армию из Украины. В то же время, если Украина перестанет обороняться, или союзники не позаботятся о том, чтобы она оставалась обороноспособной, то это станет концом Украины.
Украина получит кассетные снаряды: главное
- Украина непублично просила США передать на фронт кассетные боеприпасы. 7 июля в Вашингтоне сообщили, что одобрили новый пакет военной помощи нашему государству и в него вошли кассетные снаряды.
- Американский лидер Джо Байден указал, что это решение было для него сложным и требовало времени для размышления. Он одобрил его, поскольку в украинцев заканчиваются боеприпасы, а в США их уже не хватает. Поэтому решили предоставить кассетные.
- США передадут Украине снаряды с показателем отказов в подрыве суббоеприпасов не выше 2,35%. В то же время ВСУ обязались не использовать их в густонаселенных регионах.