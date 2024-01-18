В Китае испытали новый штамм COVID на "очеловеченных" мышах: летальность достигла 100%

Китайские учёные для эксперимента в лабораторных условиях создали новый мутированный штамм COVID. В конце концов, этот вирус решили испытать на мышах, чьи гены были максимально приближены к человеческим.

Об этом говорится в материалах исследования, которые обнародовал неделей ранее Пекин. В конце концов стало известно, что эта мутация вируса дала 100% летальность на мышах, которых заразили ради эксперимента, передает 24 Канал.

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В Китае испытали смертельный вирус на мышах

В исследовании указано, что новый вирус, известный как GX_P2V, представляет собой мутированную форму вируса GX/2017. Считается, что этот вирус тесно связан с COVID-19.

Чтобы исследовать его влияние, китайские ученые провели эксперименты с использованием генетически модифицированных мышей, которые очень напоминали гены человека.

Результаты исследования были достаточно тревожными: все мыши, зараженные вирусом GX_P2V, умерли от инфекции в течение всего восьми дней. Исследователи были поражены столь чрезвычайно быстрой смертностью.

Вирус атаковал разные органы мышей, включая легкие, кости, глаза, трахеи и мозг. Воздействие на мозг было особенно сильным, что в конечном итоге привело к гибели животных.

За несколько дней до смерти мыши быстро теряли вес, принимали сгорбленную позу и демонстрировали крайне вялые движения. Кроме того, их глаза полностью побелели за день до гибели.

Это подчеркивает риск распространения GX_P2V на людей и обеспечивает уникальную модель для понимания патогенных механизмов вирусов, связанных с SARS-CoV-2,

– отметили авторы исследования.

На Западе осудили эксперимент китайских ученых

Эксперт по эпидемиологии Института генетики Университетского колледжа Лондона – Франсуа Баллу в соцсети Х опубликовал пост, в котором назвал исследование китайских ученых "ужасным" и "совершенно бессмысленным с научной точки зрения".

"Я не вижу ничего интересного, чему можно было бы научиться путём принудительного заражения странной породы очеловеченных мышей случайным вирусом. И наоборот, я видел, сколько всего может пойти не так", – написал он.

Баллу также выразил обеспокоенность по поводу краткого отчета исследования, обнародованного для общественности. По его словам, оно не содержит никаких подробностей о мерах безопасности, примененных в ходе эксперимента.

Профессор также отметил, что это упущение вызвало опасения относительно возможности опрометчивого поведения в исследовании, подобном исследованию 2016 – 2019 годов в Ухане, которое, как считают, спровоцировало пандемию COVID-19.

Эксперт подчеркнул, что это исследование могло быть проведено без соблюдения основных условий биобезопасности и практик, необходимых при работе с потенциальными агентами пандемии.