Штат Айова в США атаковало жуткое торнадо: фото и видео
На штат Айова в США обрушилось торнадо, которое повлекло за собой разрушения и эвакуацию местных жителей.
Об этом сообщает De Moines Register.
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В городе Пелла был нанесен серьезный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.
Жители города Маршаллтаун были эвакуированы. От разгула стихии пострадало здание городской больницы, пациенты которой были переведены в другую клинику. Кроме того, была частично разрушена башня исторического здания местного суда.
По информации Национальной метеорологической службы, стихия продвигается в центр штата.
Источник: 24 Канал
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