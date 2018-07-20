Штат Айова в США атаковало жуткое торнадо: фото и видео

На штат Айова в США обрушилось торнадо, которое повлекло за собой разрушения и эвакуацию местных жителей.

Об этом сообщает De Moines Register.

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В городе Пелла был нанесен серьезный ущерб одному из местных предприятий. Несколько его сотрудников получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Жители города Маршаллтаун были эвакуированы. От разгула стихии пострадало здание городской больницы, пациенты которой были переведены в другую клинику. Кроме того, была частично разрушена башня исторического здания местного суда.

По информации Национальной метеорологической службы, стихия продвигается в центр штата.