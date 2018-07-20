Штат Айова в США атакувало моторошне торнадо: фото та відео
На штат Айова в США насунувся торнадо, який спричинив за собою руйнування і евакуацію місцевих жителів.
Про це повідомляє De Moines Register.
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У місті Пелла було завдано серйозної шкоди одному з місцевих підприємств. Кілька його співробітників отримали травми різного ступеня тяжкості і були госпіталізовані.
Жителі міста Маршаллтаун були евакуйовані. Від розгулу стихії постраждала будівля міської лікарні, пацієнти якої були переведені в іншу клініку. Крім того, була частково зруйнована вежа історичної будівлі місцевого суду.
За інформацією Національної метеорологічної служби, стихія просувається в центр штату.
Джерело: 24 Канал
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