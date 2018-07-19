У Нью-Йорку стався вибух: центр міста – у паніці
19 липня у центрі одного з найбільших міст США Нью-Йорку було чутно вибух. У результаті густа пара піднялася високо над центральним районом міста Мангеттеном. Інцидент стався на П’ятій авеню між 21-ю і 22-ю вулицями.
За інформацією The New York Post, вибухнули щонайменше 5 труб, якими пара подавалася під високим тиском.
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Інформації про потерпілих чи жертв поки немає.
У центрі Нью-Йорка стався вибух: відео
Зазначається, що на місці працюють екстрені служби, які відреагували миттєво.
У зв’язку із подією сусідні вулиці було перекрито, а людей із будинків евакуйовано. Крім того, через вибух було закрито найближчі станції метро.
Вибух у центрі Нью-Йорка: відео
Зараз у мережі починають з’являтися фото та відео з місця вибуху.
Відео наслідків вибуху у Нью-Йорку
На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як люди у паніці розбігаються з місця вибуху.
Фото: Getty Images, AP, соцмережі
Нагадаємо, нещодавно у американському штаті Вісконсин стався вибух природного газу, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула та ще 11 постраждали, а також зруйновано декілька будинків.