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В Нью-Йорке произошел взрыв: центр города – в панике

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19 июля в центре одного из крупнейших городов США Нью-Йорке был слышен взрыв. В результате густой пар поднялся высоко над центральным районом города Манхэттен. Инцидент произошел на Пятой авеню между 21-й и 22-й улицами.

По информации The New York Post, взорвались не менее 5 труб, по которым пар подавался под высоким давлением.

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Информации о пострадавших или жертвах пока нет.

В центре Нью-Йорка произошел взрыв: видео

Отмечается, что на месте работают экстренные службы, которые отреагировали мгновенно.

В связи с произошедшим соседние улицы были перекрыты, а люди из домов эвакуированы. Кроме того, из-за взрыва были закрыты ближайшие станции метро.

Взрыв в центре Нью-Йорка: видео

Сейчас в сети начинают появляться фото и видео с места взрыва.

Видео последствий взрыва в Нью-Йорке

На оприлюднених кадрах, зокрема, можна побачити, як люди у паніці розбігаються з місця вибуху. 

Фото: Getty Images, AP, соцсети

Напомним, недавно в американском штате Висконсин произошел взрыв природного газа, в результате чего по меньшей мере один человек погиб и еще 11 пострадали, а также разрушены несколько домов.

Теги: Новости США Фотоновости Чрезвычайное происшествие Взрыв Нью-Йорк
Источник: 24 Канал
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