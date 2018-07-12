В США произошел мощный взрыв природного газа: есть погибший

В центре Сан-Прейри, штат Висконсин, произошел взрыв природного газа, в результате чего минимум один человек погиб, еще 11 пострадали, а также были разрушены несколько домов.

Об этом сообщает AP.

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По информации издания, взрыв произошел около 7 вечера 10 июля после того, как прорвало трубу с природным газом на стройке.

Как отмечается, погибший был капитаном пожарной охраны Сан-Прейри. На этой должности он работал более 15 лет и был владельцем таверны Barr House.

UPDATE: Union official says firefighter killed in Wisconsin natural gas explosion was also a businessman who owned a tavern that caught fire in the blast. https://t.co/kIMdsLQrt7 — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 11 липня 2018 р.

В результате взрыва было повреждено в меньшей мере пять зданий, включая таверну Barr House, пиццерию и ресторан.

A firefighter died and at least a dozen people were injured after a natural gas explosion leveled buildings in Sun Prairie, Wisconsinhttps://t.co/mdkoQdWpj6 pic.twitter.com/KrSf1KZFah — CBS News (@CBSNews) 11 липня 2018 р.

От взрыва пламя достигало в высоту четырехэтажный дом. К ликвидации пожара было привлечено более 100 спасателей.