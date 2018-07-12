В США произошел мощный взрыв природного газа: есть погибший
В центре Сан-Прейри, штат Висконсин, произошел взрыв природного газа, в результате чего минимум один человек погиб, еще 11 пострадали, а также были разрушены несколько домов.
Об этом сообщает AP.
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По информации издания, взрыв произошел около 7 вечера 10 июля после того, как прорвало трубу с природным газом на стройке.
Как отмечается, погибший был капитаном пожарной охраны Сан-Прейри. На этой должности он работал более 15 лет и был владельцем таверны Barr House.
В результате взрыва было повреждено в меньшей мере пять зданий, включая таверну Barr House, пиццерию и ресторан.
От взрыва пламя достигало в высоту четырехэтажный дом. К ликвидации пожара было привлечено более 100 спасателей.