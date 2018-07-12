У США стався потужний вибух природного газу: є загиблий

У центрі Сан-Прейрі, штат Вісконсин, стався вибух природного газу, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, ще 11 постраждали, а також зруйновано декілька будинків.

Про це повідомляє AP.

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За інформацією видання, вибух стався близько 7 вечора 10 липня після того, як прорвало трубу з природним газом на будівництві.

Як зазначається, загиблий був капітаном пожежної охорони Сан-Прейрі. На цій посаді він працював понад 15 років та був власником таверни Barr House.

UPDATE: Union official says firefighter killed in Wisconsin natural gas explosion was also a businessman who owned a tavern that caught fire in the blast. https://t.co/kIMdsLQrt7 — AP Central U.S. (@APCentralRegion) 11 липня 2018 р.

Унаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше п’ять будівель, включно з таверною Barr House, піцерією та рестораном.

A firefighter died and at least a dozen people were injured after a natural gas explosion leveled buildings in Sun Prairie, Wisconsinhttps://t.co/mdkoQdWpj6 pic.twitter.com/KrSf1KZFah — CBS News (@CBSNews) 11 липня 2018 р.

Від вибуху полум’я мало висоту чотириповерхового будинку. До ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників.