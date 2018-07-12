У США стався потужний вибух природного газу: є загиблий
У центрі Сан-Прейрі, штат Вісконсин, стався вибух природного газу, внаслідок чого щонайменше одна людина загинула, ще 11 постраждали, а також зруйновано декілька будинків.
Про це повідомляє AP.
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За інформацією видання, вибух стався близько 7 вечора 10 липня після того, як прорвало трубу з природним газом на будівництві.
Як зазначається, загиблий був капітаном пожежної охорони Сан-Прейрі. На цій посаді він працював понад 15 років та був власником таверни Barr House.
Унаслідок вибуху було пошкоджено щонайменше п’ять будівель, включно з таверною Barr House, піцерією та рестораном.
Від вибуху полум’я мало висоту чотириповерхового будинку. До ліквідації пожежі було залучено понад 100 рятувальників.