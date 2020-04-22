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      Штат Миссури подал в суд на Китай из-за вспышки коронавируса

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      США будет судиться с Китаем из-за пандемии / gettyimages.com

      Власти штата Миссури подали в суд на китайские власти из-за возникновения пандемии коронавируса. Это первый подобный случай в США.

      Власть считает, что Пекин "врал" миру о заболевании и сделал слишком мало для того, чтобы остановить эпидемию на раннем этапе. Об этом сообщили на сайте генпрокурора Миссури Эрика Шмитта.

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      По его словам, из-за последствий вируса многие люди заболели и погибли. А компании малого бизнеса вынужденно закрылись, теперь людям очень сложно элементарно накормить свои семьи.


      Эрик Шмитт / Фото с официального сайта Эрика Шмитта

      В Миссури убеждены, что китайские власти "вводили в заблуждение общественность", "скрывали важную информацию", "отрицали факты заражения от человека к человеку" и даже "прятали защитное снаряжение". А эпидемию можно было предотвратить.

      США лидируют по количеству случаев коронавируса в мире, следующие – Испания и Италия.

      Иск направили в суд штата Миссури. Он адресован коммунистической партии Китая, ряду министерств, руководству провинции Хубэй и города Ухань.

      Что известно о коронавирусе в США?
      По состоянию на 22 апреля именно Соединенные Штаты Америки больше всего пострадали от коронавируса. Там подтвердили уже 817 тысяч случаев заболевания. Это количество постоянно растет, а только за последние сутки – почти 24,5 тысячи новых случаев.

      Вследствие пандемии на территории США умерли уже 45 тысяч 229 человек. Только за последние сутки 2 тысячи 715.

      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Коронавирус COVID-19 Китай Новости США
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