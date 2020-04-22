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      Штат Міссурі подав до суду на Китай через спалах коронавірусу

      - Читать новость на русском
      США судитиметься з Кита\м через пандемію / gettyimages.com

      Влада штату Міссурі подала до суду на китайську владу через виникнення пандемії коронавірусу. Це перший подібний випадок у США.

      Влада вважає, що Пекін "брехав" світу про захворювання і зробив занадто мало для того, щоб зупинити епідемію на ранньому етапі. Про це повідомили на сайті генпрокурора Міссурі Еріка Шмітта.

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      За його словами, через наслідки вірусу багато людей захворіли та загинули. А компанії малого бізнесу вимушено закрилися, тепер людям дуже складно елементарно нагодувати свої сім'ї.


      Ерік Шмітт / Фото з офіційного сайту Еріка Шмітта

      У Міссурі переконані, що китайська влада "вводила в оману громадськість", "приховувала важливу інформацію", "заперечувала факти зараження від людини до людини" й навіть "ховала захисне спорядження". А епідемії можна було запобігти.

      США лідирують за кількістю випадків коронавірусу у світі, наступні – Іспанія та Італія.

      Позов спрямували до суду штату Міссурі. Він адресований комуністичної партії Китаю, низці міністерств, керівництву провінції Хубей і міста Ухань.

      Що відомо про коронавірус у США?Станом на 22 квітня саме Сполучені Штати Америки найбільше постраждали від коронавірусу. Там підтвердили уже 817 тисяч випадків захворювання. Ця кількість постійно зростає, а лише за останню добу – на майже 24,5 тисячі нових випадків.

      Внаслідок пандемії на території США померли вже 45 тисяч 229 людей. Лише за останню добу 2 тисячі 715.

      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Коронавірус COVID-19 Китай Новини США
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