Тропический шторм "Фэй" 10 июля приблизился к северо-западному побережью США. Американцев предупреждают о мощных осадках и возможности затопления городов.

Об угрозе из-за тропического шторма "Фэй" сообщает Центр контроля за ураганами США.

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Каким штатам угрожает шторм:

Делавэр,

Нью-Джерси,

Пенсильвания,

Нью-Йорк, в частности городу Нью-Йорк,

Род-Айленд,

Коннектикут,

Массачусетс.

В этих регионах шторм может привести к внезапным наводнениям и затоплению части городов. В течение 10 – 11 июля тропический шторм может пойти и дальше на север.

По состоянию на утро 10 июля по американскому времени скорость ветров внутри шторма достигает 50 миль в час, что примерно равно 85 километрам в час.



Эпицентр тропического шторма "Фэй" у побережья США