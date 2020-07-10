К побережью США приблизился шторм "Фэй": возможны затопления городов
Тропический шторм "Фэй" 10 июля приблизился к северо-западному побережью США. Американцев предупреждают о мощных осадках и возможности затопления городов.
Об угрозе из-за тропического шторма "Фэй" сообщает Центр контроля за ураганами США.
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Каким штатам угрожает шторм:
- Делавэр,
- Нью-Джерси,
- Пенсильвания,
- Нью-Йорк, в частности городу Нью-Йорк,
- Род-Айленд,
- Коннектикут,
- Массачусетс.
В этих регионах шторм может привести к внезапным наводнениям и затоплению части городов. В течение 10 – 11 июля тропический шторм может пойти и дальше на север.
По состоянию на утро 10 июля по американскому времени скорость ветров внутри шторма достигает 50 миль в час, что примерно равно 85 километрам в час.
Эпицентр тропического шторма "Фэй" у побережья США