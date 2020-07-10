Тропічний шторм "Фей" 10 липня наблизився до північно-західного узбережжя США. Американців попереджають про потужні опади й можливість затоплення міст.

Про загрозу через тропічний шторм "Фей" повідомляє Центр контролю за ураганами США.

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Яким штатам загрожує шторм:

Делавер,

Нью-Джерсі,

Пенсильванія,

Нью-Йорк, зокрема місту Нью-Йорк,

Род-Айленд,

Коннектикут,

Массачусетс.

У цих регіонах шторм може призвести до раптових повеней і затоплення частини міст. Упродовж 10 – 11 липня тропічний шторм може піти й далі на північ.

Станом на ранок 10 липня за американським часом швидкість вітрів усередині шторму сягає 50 миль на годину, що приблизно дорівнює 85 кілометрам на годину.



Епіцентр тропічного шторму "Фей" біля узбережжя США