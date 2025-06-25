Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на La République du Centre и La Chaîne Météo.

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Сколько всего молний фиксировали над Францией

В обсерватории Кераунос, которая специализируется на грозовых явлениях, объяснили, что электрическая активность, которую наблюдали во Франции в течение дня 25 июня, поражает своей масштабностью.

Относительно ударов молний (молний от облака до земли), их было зарегистрировано почти 17 000,

– отметили в обсерватории.

Согласно данным глобальной сети Blitzortung, обсерватория зафиксировала более 40 392 ударов молний 25 июня. Электрическая активность во Франции достигла пика между 20:00 и 21:00.

Больше всего ударов молний было зафиксировано в Жиронде (4 060). Больше всего пострадали районы Лакано (514 ударов), Уртен (481 удар) и Каркан (403 ударов). Однако самый мощный удар был зафиксирован в Де-Севре.

Молнии, которые фиксировали во Франции 25 июня / Фото La Chaîne Météo

2 impacts de foudre simultanés dans le nord des Hauts-de-Seine ce soir au passage du violent orage sur #Париж. pic.twitter.com/pqqo76oEv2 - La Chaîne Météo (@lachainemeteo) 25 июня, 2025 г

"Молния, интенсивностью 517 кА, ударила в коммуну Ла-Пейратт. Это значение в 20 раз выше среднего показателя удара молнии, который наблюдался в других местах в течение дня", – отметили в обсерватории.

Всего 25 июня 2025 года пострадало 65 французских департаментов.

Какой еще была непогода в стране

Синоптики также рассказали, что 25 июня между атлантическим побережьем и центром Франции сформировалась огромная штормовая система. Двигаясь на северо-восток, она приносила с собой разрушительные порывы ветра.

В Байель-ле-Сок (Уаза) был зафиксирован ветер со скоростью до 140 километров в час, а в Монбенье (Алье) – до 135 километров в час, что соответствует показателям сильного зимнего шторма. В Клермон-Ферране накануне ночью был зафиксирован порыв ветра со скоростью 109 километров в час.

Во время активных штормовых очагов дожди были местами проливными. В Берне (Эр) за 1 час выпало 50 миллиметров осадков, что эквивалентно месячной норме. В Ле-Бурже (Сен-Сен-Дени) было зафиксировано около 25 миллиметров осадков.

Град поразил многие регионы: от Аквитании до Бургундии, проходя через Центр-Валь-де-Луар, иногда порывы ветра сопровождались крупным градом, который повреждал посевы и транспортные средства.



Град, который видели во Франции / Фото из аккаунта Asso Infoclimat в соцсети Х

К сожалению, непогода унесла жизни по меньшей мере двух человек. В Майенне водитель погиб, врезавшись в дерево, лежавшее на дороге. В Тарн-и-Гаронне подросток погиб после того, как дерево упало во время шторма.

Еще трое молодых людей получили ранения в результате затопления в Пикекосе. Одна девушка до сих пор находится в критическом состоянии после непогоды.