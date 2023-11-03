В пресс-службе МИД 24 Каналу подтвердили информацию из медиа о гибели 5-летнего гражданина Украины в результате мощного ветра.

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Шторм унес жизнь 5-летнего украинца

2 ноября в бельгийском городе Гент погиб мальчик из Украины, об этом сначала рассказали местные СМИ. Он как раз играл на детской площадке, когда начался штормовой ветер. Обломанные штормом ветви деревьев упали на него. Ребенка госпитализировали, но, несмотря на усилия врачей, его спасти не удалось.

Можем подтвердить гибель украинского мальчика в Генте по причине несчастного случая. Сочувствуем родителям. Наше посольство в Бельгии на связи с полицией и социальными службами, а также родными,

– отметили в МИД.

2 ноября Европу накрыл штормовой ветер: погибло уже десяток человек