У пресслужбі МЗС 24 Каналу підтвердили інформацію з медіа про загибель 5-річного громадянина України внаслідок потужного вітру.

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Шторм забрав життя 5-річного українця

2 листопада у бельгійському місті Гент загинув хлопчик з України, про це спочатку розповіли місцеві ЗМІ. Він саме грався на ігровому майданчику, коли почався штормовий вітер. Обламані штормом гілки дерев впали на нього. Дитину госпіталізували, але попри зусилля лікарів, її врятувати не вдалося.

Можемо підтвердити загибель українського хлопчика в Генті внаслідок нещасного випадку. Співчуваємо батькам. Наше посольство в Бельгії на зв‘язку із поліцією та соціальними службами, а також рідними,

– зазначили у МЗС.

Відомо, що поряд з маленьким українцем перебувала ще одна 3-річна дитина, яка отримала легкі поранення. Наразі відомо, що прокуратура Східної Фландрії розпочала розслідування цієї трагедії. Місцева влада не змогла пояснили, чому діти гралися на вулиці під час негоди.

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