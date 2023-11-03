О трагедии сообщают бельгийский общественный вещатель RTBF, а также ряд местных СМИ. Шторм "Киаран" 2 ноября оборвал жизнь 5-летнего мальчика в бельгийском городе Гент.

Смотрите также На севере Европы бушует смертельный шторм Бабет: люди могут не вернуться домой к Рождеству

Ребенка госпитализировали, но спасти не удалось

Как сообщают бельгийские СМИ, ребенок был на игровой площадке, когда начался штормовой ветер. Ненастье начало ломать ветки и выкорчевывать деревья. В этот момент на детской площадке был 5-летний мальчик из Украины, а также еще один 3-летний ребенок, национальность которого в СМИ не уточняется.

Обломанные штормом ветви упали на детей и травмировали их. Пострадавших сразу госпитализировали, но, несмотря на попытки врачей, мальчика из Украины спасти не удалось. Другой ребенок получил легкие ранения, сейчас его жизни ничего не угрожает.

На данный момент неизвестно, прибыл ли ребенок вместе с семьей в Бельгию после начала полномасштабного вторжения.

Местные власти не могут объяснить, почему дети играли на улице, когда бурлила непогода. В настоящее время прокуратура Восточной Фландрии проводит расследование этой трагедии.

Известно, что во время шторма в Генте погибла 64-летняя гражданка Германии, ее дочь получила травмы разной степени. Трагедия произошла в парке.

Шторм "Киаран" поразил Европу