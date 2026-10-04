Кроме того, были повреждены десятки линий электропередач. Об этом сообщают La Nacion и El Financiero.

Каковы последствия непогоды?

Сильный шторм обрушился на Асунсьон и города Центрального департамента Парагвая. Большой град разбил транспортные средства и крыши домов, а в некоторых районах пропало электричество.

Непогода затронула жителей городов Фернандо-де-ла-Мори, Сан-Лоренсо, Ламбаре и Луке. Они поделились кадрами, на которых видно сильный шторм и град.

По всей стране из-за шторма объявили желтый уровень опасности. Директор департамента метеорологии и гидрологии Эдуардо Минго назвал такую погоду "типичной для сезона". В то же время он отметил, что интенсивность шторма и града могла усилиться под влиянием циклона Эль-Ниньо.

По прогнозу, шторм в наибольшей степени затронет восточные регионы страны. Там ожидаются сильные дожди, град и порывы ветра со скоростью около 100 километров в час.

Напомним, летом в американском штате Аризона в Гранд-Каньоне произошло масштабное наводнение. Стихия унесла жизнь по меньшей мере одного человека, 62 туриста были эвакуированы, еще 15 человек пропали без вести. Наводнение также повредило часть инфраструктуры.