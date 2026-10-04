До того ж було пошкоджено десятки ліній електропередач. Про це пишуть La Nacion та El Financiero.

Які наслідки негоди?

Сильний шторм накрив Асунсьйон і міста Центрального департаменту Парагваю. Великий град потрощив транспортні засоби та дахи будинків, а в деяких районах зникала електроенергія.

Негода торкнулась мешканців міст Фернандо-де-ла-Мори, Сан-Лоренсо, Ламбаре та Луке. Вони поділились кадрами, на яких видно сильний шторм та град.

По всій країні через шторм оголосили жовтий рівень небезпеки. Директор департаменту метеорології та гідрології Едуардо Мінго назвав таку погоду "типовою для сезону". Водночас він зазначив, що інтенсивність шторму та граду могла посилитися під впливом циклону Ель-Ніньйо.

За прогнозом, шторм найбільше зачепить східні регіони країни. Там очікуються сильні дощі, град і пориви вітру зі швидкістю близько 100 кілометрів на годину.

Нагадаємо, влітку в американському штаті Аризона у Гранд-Каньйоні сталася масштабна повінь. Стихія забрала життя щонайменше однієї людини, 62 туристів евакуювали, ще 15 людей зникли безвісти. Повінь також пошкодила частину інфраструктури.