Про це повідомляє CNN.

Що відомо про повінь?

У Національному парку Гранд-Каньйон в американському штаті Аризона сталася масштабна раптова повінь, яка зруйнувала частину інфраструктури та змусила евакуювати десятки туристів. Внаслідок стихії загинув 46-річний чоловік, тіло якого рятувальники знайшли поблизу Крістал-Рапідс на річці Колорадо. Ще близько 15 людей можуть вважатися зниклими безвісти.

За даними Служби національних парків США, повінь почалася в суботу після серії сильних штормів у районі каньйону Брайт-Енджел і туристичної бази Phantom Ranch. Потужний потік води змив майже всі пішохідні мости через Брайт-Енджел-Крік, через що пересування туристів у цьому районі стало неможливим.

Повінь у Гранд-Каньйоні: дивіться відео

Станом на 30 серпня з небезпечної зони вдалося евакуювати щонайменше 62 людей. Для пошуку тих, із ким втрачено зв’язок, рятувальники використовували гелікоптери, однак під час одного з таких пошуків зниклих туристів не виявили.

Очевидці розповідали про надзвичайно швидке поширення води та потоку уламків. Один із туристів зазначив, що на район Phantom Ranch раптово налетіла приблизно 1,2-метрова стіна уламків, через що його групі довелося шукати височину, перш ніж їх урятував гелікоптер.

Гранд-Каньйон накрила потужна повінь: дивіться відео

Стихія також серйозно пошкодила водопровід, який забезпечує питною водою та водою для пожежогасіння об'єкти на Південному краю Гранд-Каньйону. Через проблеми з водопостачанням із понеділка в парку заборонили ночівлю в готелях, а туристів попередили про суттєві обмеження.

Крім того, на Південному краю заборонили розпалювати багаття та користуватися кемпінговими кранами, а річку Колорадо тимчасово закрили для судноплавства через уламки й металеві конструкції, які потрапили у воду.

За останні 24 години в районі випало близько 2,5 сантиметра опадів, а метеорологи попереджають про нові зливи та грози. Рятувальники наголошують, що додаткові опади можуть спричинити нові потоки уламків, обвали каміння та ґрунту, а також подальше погіршення стану туристичних маршрутів.

Служба національних парків закликає людей, які знають туристів або мандрівників, що могли перебувати в постраждалому районі, повідомити про них рятувальникам. Пошуково-рятувальна операція триває.

Нагадаємо, 26 серпня на кордоні Непалу та китайського Тибету сталася масштабна повінь, спричинена, за даними Геологічної служби США, обвалом льодовика. Потужний потік каміння, льоду, бруду та уламків пронісся гірськими річковими системами, руйнуючи населені пункти та інфраструктуру.

У Непалі кількість загиблих зросла до 734 людей, ще 2498 осіб вважаються зниклими безвісти, серед них 589 іноземців. У Тибетському регіоні китайська влада підтвердила загибель щонайменше 16 людей, тоді як 546 осіб залишаються зниклими безвісти. Серед зниклих у Тибеті є щонайменше 261 іноземець, зокрема 18 громадян США.

Окремо в Непалі рятувальники розшукують майже 900 працівників, які зникли на гідроенергетичних об'єктах після катастрофи. Пошуково-рятувальні роботи відновили 29 серпня після вимушеної перерви через негоду, а Непал звернувся до інших країн по спеціалізовану технічну допомогу.

Влада країни також оцінює, що на відновлення після стихії може знадобитися близько 4 – 5 мільярдів доларів.