Щонайменше 31 людина загинула, а 384 людини вважаються зниклими безвісти. Кількість жертв може зрости. Про це пишуть CNN, Reuters та Hindustan Times.

Що відомо про страшну повінь у Непалі?

Серед зниклих – 93 громадяни Непалу і 291 іноземець, зокрема 105 громадян Індії, 12 британців, 3 американці, 8 південнокорейців. Серед іноземців, які вважаються зниклими, також є громадяни Малайзії, Великої Британії, Південної Африки, Нідерландів та Австралії.

Стихія вдарила по району Расува на півночі Непалу, неподалік кордону з Тибетом.

За попередніми даними, землетрус магнітудою 4,4 міг спричинити масштабний зсув ґрунту, який перекрив річку Бхоте-Коші. Після цього величезний потік води рушив вниз за течією. Точну причину катастрофи ще встановлюють.

На відео з місця події видно, як потік води та бруду зносить будівлі й автомобілі. Очевидці розповідають, що вода накрила цілі села.

Руйнівна повінь охопила Непал і Тибет: дивіться відео

Масштабний зсув ґрунту стався біля прикордонного пункту Гіронг: дивіться відео

Вода і бруд зносять міст: дивіться відео

Масштабні зсуви зруйнували будинки, дороги та лінії електропередач: дивіться відео

Негода у Непалі: дивіться відео

Стихія також зачепила китайський Тибет. Зсув пошкодив район прикордонного пункту Гіронг, через що були порушені дороги, зв'язок та електропостачання. Китай направив туди щонайменше 574 рятувальники, а Сі Цзіньпін наказав докласти всіх зусиль для пошуку зниклих.

Потік бруду й уламків накриває пункт пропуску, зносячи автомобілі та автобуси: дивіться відео

Рятувальні роботи в Непалі тривають. Військові використовують вертольоти, щоб евакуювати людей із постраждалих районів. Водночас у деякі місця рятувальники не можуть дістатися через зруйновані дороги та високий рівень води.

Влада попереджає про ризик нової повені, оскільки вище за течією залишається завал, який може прорватися. Мешканців низинних районів закликають перебиратися на височини.

Через катастрофу США вже закликали своїх громадян у Непалі уникати постраждалих районів, не наближатися до річок і не намагатися переходити або переїжджати через потоки води.