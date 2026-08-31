Об этом сообщает CNN.

Что известно о наводнении?

В Национальном парке Гранд-Каньон в американском штате Аризона произошло масштабное внезапное наводнение, которое разрушило часть инфраструктуры и вынудило эвакуировать десятки туристов. В результате стихии погиб 46-летний мужчина, тело которого спасатели нашли вблизи Кристал-Рапидс на реке Колорадо. Еще около 15 человек могут считаться пропавшими без вести.

По данным Службы национальных парков США, наводнение началось в субботу после серии сильных штормов в районе каньона Брайт-Энджел и туристической базы Phantom Ranch. Мощный поток воды смыл почти все пешеходные мосты через Брайт-Энджел-Крик, поэтому передвижение туристов в этом районе стало невозможным.

Наводнение в Гранд-Каньоне: смотрите видео

По состоянию на 30 августа из опасной зоны удалось эвакуировать не менее 62 человека. Для поиска тех, с кем потеряна связь, спасатели использовали вертолеты, однако во время одной из таких поисковых операций пропавших туристов не обнаружили.

Очевидцы рассказывали о чрезвычайно быстром распространении воды и потоке обломков. Один из туристов отметил, что на район Phantom Ranch внезапно обрушилась примерно 1,2-метровая стена обломков, почему его группе пришлось искать возвышенность, прежде чем их спас вертолет.

Гранд-Каньон накрыло мощное наводнение: смотрите видео

Стихия также серьезно повредила водопровод, который обеспечивает питьевой водой и водой для пожаротушения объекты на Южном краю Гранд-Каньона. Из-за проблем с водоснабжением с понедельника в парке запретили ночлег в отелях, а туристов предупредили о существенных ограничениях.

Кроме того, на Южном краю запретили разводить костры и пользоваться кемпинговыми кранами, а реку Колорадо временно закрыли для судоходства из-за обломков и металлических конструкций, попавших в воду.

За последние 24 часа в районе выпало около 2,5 сантиметра осадков, а метеорологи предупреждают о новых ливнях и грозах. Спасатели отмечают, что дополнительные осадки могут вызвать новые потоки обломков, обвалы камней и грунта, а также дальнейшее ухудшение состояния туристических маршрутов.

Служба национальных парков призывает людей, знакомых с туристами или путешественниками, что могли находиться в пострадавшем районе, сообщить о них спасателям. Поисково-спасательная операция продолжается.

Напомним, 26 августа на границе Непала и китайского Тибета произошло масштабное наводнение, вызванное, по данным Геологической службы США, обвалом ледника. Мощный поток камней, льда, грязи и обломков пронесся по горным речным системам, разрушая населенные пункты и инфраструктуру.

В Непале число погибших возросло до 734 человека, еще 2498 человек числятся пропавшими без вести, среди них 589 иностранцев. В Тибетском регионе китайские власти подтвердили гибель как минимум 16 человек, тогда как 546 человек остаются без вести пропавшими. Среди пропавших в Тибете есть как минимум 261 иностранец, в том числе 18 граждан США.

Отдельно в Непале спасатели разыскивают почти 900 работников, пропавших на гидроэнергетических объектах после катастрофы. Поисково-спасательные работы возобновили 29 августа после вынужденного перерыва из-за непогоды, а Непал обратился к другим странам за специализированной технической помощью.

Власти страны также оценивают, что на восстановление после стихии может потребоваться около 4–5 миллиардов долларов.