Сильные шквалы ветра накроют часть Украины: где именно и когда охватит непогода

Сильные ветры накроют некоторые регионы Украины, поэтому для части областей объявили штормовое предупреждение.

Непогода охватит по меньшей мере четыре области, а также временно оккупированный Крым. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр.

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Часть Украины накроют сильные ветры

Согласно обнародованной синоптиками информации, шквалы ветра охватит Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Запорожскую области, а также временно оккупированный полуостров Крым. Там объявлен I уровень опасности, желтый.

19 сентября в южной части порывы ветра 15 – 20 метров в секунду,

– говорится в сообщении Укргидрометцентра.



Сильные ветры охватят часть Украины / Скриншот 24 Канала карты Укргидрометцентра

Важно! I уровень опасности – погодные условия потенциально опасны для населения, инфраструктуры и окружающей природной среды. Поэтому, синоптики рекомендуют сохранять повышенную внимательность и осторожность, а также следить за сообщениями о возможном дальнейшем осложнении погодных условий.

К слову, в некоторых регионах Украины продолжается летняя жара, однако в Карпатах температура упала до "нуля". В горах можно почувствовать значительное похолодание.