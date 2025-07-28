Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление мэра Василия Гуляева. Однако, к сожалению, есть и погибшие.
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Что известно о шторме в Черноморске?
По предварительной информации, из-за шторма в Черноморске утонуло 3 человека, пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Спасение парня в Черноморске: смотрите видео
В частности, около 17:00 спасатели получили сообщение об исчезновении в море 16-летнего парня. Сейчас поиски подростка прекратили из-за погодных условий.
Штормовые волны в Одессе: смотрите видео
Сегодня у нас на пляже штормовое предупреждение, очень опасные волны. На пляже красный флаг – купание запрещено,
– обратился к местным и туристам Гуляев.
Напомним, 27 июля в Одессе во время воздушной тревоги и работы ПВО сотни людей продолжали купаться в море. Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предостерег отдыхающих и призвал граждан в случае опасности проходить в укрытие.