Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление мэра Василия Гуляева. Однако, к сожалению, есть и погибшие.

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Что известно о шторме в Черноморске?

По предварительной информации, из-за шторма в Черноморске утонуло 3 человека, пишут местные телеграм-каналы со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасение парня в Черноморске: смотрите видео

В частности, около 17:00 спасатели получили сообщение об исчезновении в море 16-летнего парня. Сейчас поиски подростка прекратили из-за погодных условий.

Штормовые волны в Одессе: смотрите видео

Сегодня у нас на пляже штормовое предупреждение, очень опасные волны. На пляже красный флаг – купание запрещено,

– обратился к местным и туристам Гуляев.

Напомним, 27 июля в Одессе во время воздушной тревоги и работы ПВО сотни людей продолжали купаться в море. Спикер Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук предостерег отдыхающих и призвал граждан в случае опасности проходить в укрытие.