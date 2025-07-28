Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на заяву мера Василя Гуляєва. Однак, на жаль, є й загиблі.
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Що відомо про шторм у Чорноморську?
За попередньою інформацією, через шторм у Чорноморську потонуло 3 людей, пишуть місцеві телеграм-канали з посиланням на пресслужбу ДСНС.
Порятунок хлопця в Чорноморську: дивіться відео
Зокрема, близько 17:00 рятувальники отримали повідомлення про зникнення в морі 16-річного хлопця. Наразі пошуки підлітка припинили через погодні умови.
Штормові хвилі в Одесі: дивіться відео
Сьогодні у нас на пляжі штормове попередження, дуже небезпечні хвилі. На пляжі червоний прапор – купання заборонено,
– звернувся до місцевих і туристів Гуляєв.
Нагадаємо, 27 липня в Одесі під час повітряної тривоги та роботи ППО сотні людей продовжували купатися в морі. Речник Військово-Морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук застеріг відпочивальників і закликав громадян у разі небезпеки проходити в укриття.