Шторм начался в четверг в четверг. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP.

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Что известно о последствиях тропического шторма на Филиппинах?

Шторм достиг суши в четверг вечером, ударив по городу Агно в провинции Пангасинан. Ветер достигал 120 километров в час, а порывы до 165 километров в час, однако к пятнице тайфун начал ослабевать, снизив скорость до 100 километров в час и переместившись в северо-восточном направлении.

Сильные дожди, продолжающиеся с мая, уже вызвали катастрофические наводнения. Сотни домов оказались в воде, дороги размыты, местные власти сообщают об аварийном сбросе воды из переполненных дамб.

В общем погибли уже 25 человек.

Большинство жертв погибли в результате внезапных паводков, падения деревьев, оползней и поражения электротоком. Еще восемь человек считаются пропавшими без вести. Особенно трагический случай произошел 24 июля в провинции Кавите, где оползень похоронил под собой строительную площадку – погибли по меньшей мере двое работников. На месте работают спасатели и представители береговой охраны.

Сельская местность понесла огромный ущерб: затоплены поля с рисом, овощами и бахчевыми, массово гибнут животные, разрушена инфраструктура рыбных хозяйств. По предварительным оценкам, экономические потери превышают 526 миллионов филиппинских песо (более 9 миллионов долларов США).

В самых уязвимых регионах продолжается принудительная эвакуация. Спасатели работают без перерыва, оказывая помощь и расчищая завалы. Несмотря на ослабление шторма, метеорологи предупреждают: ливни будут продолжаться, ситуация остается критической.