Шторм почався учевері черверга. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP.

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Що відомо про наслідки тропічного шторму на Філіппінах?

Шторм досяг суходолу у четвер ввечері, вдаривши по місту Агно у провінції Пангасінан. Вітер сягав 120 кілометрів на годину, а пориви до 165 кілометрів на годину, однак до п’ятниці тайфун почав слабшати, знизивши швидкість до 100 кілометрів на годину і перемістившись у північно-східному напрямку.

Сильні дощі, що тривають із травня, вже викликали катастрофічні повені. Сотні будинків опинилися у воді, дороги розмиті, місцева влада повідомляє про аварійне скидання води з переповнених дамб.

Загалом загинули вже 25 людей.

Більшість жертв загинули внаслідок раптових паводків, падіння дерев, зсувів ґрунту та ураження електрострумом. Ще восьмеро осіб вважаються зниклими безвісти. Особливо трагічний випадок стався 24 липня в провінції Кавіте, де зсув ґрунту поховав під собою будівельний майданчик – загинули щонайменше двоє працівників. На місці працюють рятувальники та представники берегової охорони.

Сільська місцевість зазнала величезних збитків: затоплені поля з рисом, овочами й баштанними, масово гинуть тварини, зруйновано інфраструктуру рибних господарств. За попередніми оцінками, економічні втрати перевищують 526 мільйонів філіппінських песо (понад 9 мільйонів доларів США).

У найуразливіших регіонах триває примусова евакуація. Рятувальники працюють без перерви, надаючи допомогу та розчищаючи завали. Попри ослаблення шторму, метеорологи попереджають: зливи триватимуть, ситуація залишається критичною.