Мощный шторм 26 ноября оставил без электричества более 850 тысяч потребителей на восточном побережье США. В столичном регионе шквальный ветер валил деревья на автомобили и пробивал крыши жилых домов.

Как сообщает PowerOutage.us, наиболее сложная ситуация с электроснабжением сложилась в Пенсильвании, где без электричества остались более 184 тысяч домохозяйств и предприятий. Серьезные аварийные отключения также зафиксированы в Нью-Джерси, Мэриленде, Вирджинии, Нью-Йорке и Миссури.

Коммунальная служба WSSC Water призвала почти два миллиона жителей пригородов Вашингтона в Мэриленде ограничить использование воды только самыми насущными потребностями. Из-за перебоев в электросети возникли сбои в работе двух ключевых очистных станций водоснабжения.

Падение деревьев и спасение людей возле столицы

По данным спасательной службы Arlington Fire & EMS, в Арлингтоне на шоссе George Washington Memorial Parkway ствол дерева упал прямо на движущийся автомобиль. Пожарные освободили водителя из салона и доставили в больницу с травмами, не угрожающими жизни.

В Силвер-Спринг в штате Мэриленд массивное дерево обрушилось на жилой дом на Ломбарди-роуд, пробив крышу и повредив газопровод. Спасатели без повреждений эвакуировали двух пожилых людей, после чего здание передали на оценку строительным инспекторам.

Многочисленные сообщения о поваленных деревьях и обрывах линий электропередач также поступали из Фэрфакса, Кенсингтона, Чеви-Чейз, Хейтерсберга и округа Колумбия.

Поваленное в результате шторма дерево: смотрите видео

Транспортный коллапс и рекордные осадки

Как сообщает мониторинговый сервис FlightAware, непогода вызвала масштабный сбой в работе авиации в праздничный день: в США отменили более 450 рейсов, а более 2400 самолетов вылетели с задержками. Наибольшие трудности испытали аэропорты Нью-Йорка, Балтимора, Вашингтона и Бостона.



Ситуация в одном из аэропортов Нью-Йорка во время шторма / Alamy

В Центральном парке Нью-Йорка зафиксировали рекордное за всю историю наблюдений количество осадков для этого дня – 1,82 дюйма дождя, что превысило двадцатилетний максимум 2006 года.

Шторм в США: смотрите видео

Из-за прогнозируемых порывов ветра до 65 миль в час организаторы приняли решение перенести 100-й ежегодный парад Macy's на субботу ради безопасности участников и зрителей.

Снегопады и подтопления на обоих побережьях

В штатах Миссури и Иллинойс бушевал сильный снегопад, в результате которого в Сент-Луисе толщина снежного покрова превысила 7 дюймов, а в городе Венцвилл под тяжестью снега частично обрушилась крыша ледовой арены. Местная энергетическая компания Ameren предупредила, что восстановление электроснабжения для части жителей займет несколько суток.

Вдоль побережья Средней Атлантики уровень приливов превысил показатели урагана "Сэнди" 2012 года, что привело к временному перекрытию мостов и туннелей в Вирджинии. В то же время на тихоокеанском побережье гигантские волны затопили дома и разрушили участок пирса в калифорнийском городе Пасифика.