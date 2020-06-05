Венеция уходит под воду: мощный шторм накрыл северную Италию – впечатляющие фото, видео
Венецию затопило из-за мощного притока. Все из-за шторма, который начался в Атлантическом океане и впоследствии накрыл северную Италию.
Из-за ливня и сильного ветра четверть Венеции оказалась в воде. Об этом сообщили в АР.
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Морской уровень поднялся на 116 сантиметров. Подобные рекорды были зафиксированы в июне 2002 года, тогда вода тогда поднялась на 121 сантиметр. Также в 2016 году уровень воды достиг отметки в 117 сантиметров.
Смотрите фото, как затопило Венецию / Фото GettyImages:
Венецианское агентство мониторинга за морем заявило, что очередной чрезвычайно высокий приток следует ожидать в ночь на пятницу 5 июня. Однако туристов эта ситуация не расстроила. На площади Святого Марка заметили множество людей, которые наслаждались высокой водой, фотографировались и прогуливались босыми ногами в теплой воде.
Смотрите видео: Венеция в воде
#AcquaAlta a #giugno. L'evento - raro - si è verificato alle 22.45. Disagi contenuti grazie all'ampio preavviso. Atteso un nuovo picco di 105 centimetri in serata. Il servizio di Giorgio Bonomi, col montaggio di Vito Spalluto #ioseguoTgr https://t.co/TmLB9sCiEW— Tgr Rai Veneto (@TgrVeneto) June 5, 2020