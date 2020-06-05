Венецию затопило из-за мощного притока. Все из-за шторма, который начался в Атлантическом океане и впоследствии накрыл северную Италию.

Из-за ливня и сильного ветра четверть Венеции оказалась в воде. Об этом сообщили в АР.

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Морской уровень поднялся на 116 сантиметров. Подобные рекорды были зафиксированы в июне 2002 года, тогда вода тогда поднялась на 121 сантиметр. Также в 2016 году уровень воды достиг отметки в 117 сантиметров.

Смотрите фото, как затопило Венецию / Фото GettyImages:

Венецианское агентство мониторинга за морем заявило, что очередной чрезвычайно высокий приток следует ожидать в ночь на пятницу 5 июня. Однако туристов эта ситуация не расстроила. На площади Святого Марка заметили множество людей, которые наслаждались высокой водой, фотографировались и прогуливались босыми ногами в теплой воде.

#hightide in #Venice #acquaalta a #Venezia il picco di 120 cm previsto alle 22.30. È la quarta acqua alta a giugno negli ultimi 20 anni sopra i 100 cm: 117 cm 16 giugno 2016 20.15; 105 cm 06 giugno 2009 20.10; 121 cm 06 giugno 2002 20.05 pic.twitter.com/FkklHOCfkB — Vera Mantengoli (@VeraMantengoli) June 4, 2020

Смотрите видео: Венеция в воде

#AcquaAlta a #giugno. L'evento - raro - si è verificato alle 22.45. Disagi contenuti grazie all'ampio preavviso. Atteso un nuovo picco di 105 centimetri in serata. Il servizio di Giorgio Bonomi, col montaggio di Vito Spalluto #ioseguoTgr https://t.co/TmLB9sCiEW Selten im Juni: #AcquaAlta in Venedig. Das Meer ist jetzt immerhin wärmer als im Winter. VIDEO aus #Italien https://t.co/hYLWQVCBGf via @repubblica — Karin Rossipal (@KRossipal) June 5, 2020